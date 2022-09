Παθιασμένος όσο δεν πάει. Παίζει σε ομάδα που την θέλει σαν τρελός. Ο Άντονι πήρε αμέσως φανέλα βασικού, σκόραρε και τρελάθηκε στο «Ολντ Τράφορντ». Ο... παρανοϊκός ποδοσφαιρικός εαυτός του, μπορεί να «κουμπώσει» τρομερά στη φετινή Γιουνάιτεντ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής των 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον Άγιαξ, ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ απέναντι στην Άρσεναλ με ψύχραιμο και άρτιο αριστερό πλασέ.

Όσοι παρατήρησαν την συμπεριφορά του και το πάθος του ακόμα και προτού στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, δεν θα εξεπλάγησαν με τον τρόπο που ... ξέσπασε μπροστά από την εξέδρα. Ή αν έχει κάποιος παρακολουθήσει έστω και λίγα πράγματα από τον ποδοσφαιριστή αυτό, καταλαβαίνει την τρέλα που μετέφερε στο «Ολντ Τράφορντ».

Η στιγμή που το όνειρο τον γέμισε αδρεναλίνη

Τη στιγμή που άκουσε τον Τεν Χαγκ να τον θέλει στην Γιουνάιτεντ και είχε πάρει την απόφασή του, δεν υπήρχε γυρισμός. Έφτασε σε σημείο ν' απέχει από τις προπονήσεις του Αίαντα, να μην συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της ομάδας και να κάνει δημόσιες εκκλήσεις στους ανθρώπους του συλλόγου ώστε να πάρουν τα χρήματα που διέθετε η αγγλική ομάδα και να τον αφήσουν να φύγει.

Μόλις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του, η λέξη «όνειρο» κυριαρχούσε στις δηλώσεις του και οι στιγμές που περνούσε στο προπονητικό κέντρο έχοντας ντυθεί με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, τον γέμιζαν με υπερένταση. Ήθελε σαν τρελός να παίξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Και ο Τεν Χαγκ που τον γνώριζε από την συνύπαρξή τους στον Άγιαξ, ήξερε πως δεν έπρεπε να του στερήσει την ευκαιρία να «συστηθεί» στο ντέρμπι με την Άρσεναλ. Και μόλις η μπάλα έφτασε στα δίχτυα, βγήκε μέσα από τον Άντονι η τίγρης, την οποία μιμήθηκε και στον πανηγυρισμό του...

Το ξέσπασμα, το φιλί στη φανέλα, η αγκαλιά με τον Λισάντρο

Τρέχει κραυγάζοντας. Δείχνει τη φανέλα του. Την τραβάει. Δείχνει το σήμα στο σημείο της καρδιάς. Χτυπάει το στήθος του. «Φωνάζει» σε όλους σαν να τους λέει «εγώ είμαι εδώ τώρα». Η Γιουνάιτεντ μαζί του βρίσκει το δρόμο που θα την οδηγήσει αργότερα στη νίκη με το τελικό 3-1. Ο Άντονι κάνει ακόμα και τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκωθεί από τη θέση του και να τον χειροκροτά χαμογελαστός.

Και λίγο πιο μετά, ο Βραζιλιάνος αγκαλιάζει δυνατά τον Λισάντρο Μαρτίνες. Και ο δικός τους συνδυασμός, γεμάτος ταπεραμέντο από την Λατινική Αμερική, προσφέρει τρέλα και... αλητεία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πίσω ο «λυσσασμένος» Αργεντινός, μπροστά ο... διαολεμένος Βραζιλιάνος.

Cristiano aplaudiendo a Antony en el golpic.twitter.com/ucYGFbAVYF — Analistas (@SomosAnalistas_) September 4, 2022

Και για κακή τύχη των αντιπάλων τους, δεν είναι μονάχα η ποδοσφαιρική τους ποιότητα που θέλει προσοχή, αλλά και το τσαγανό που έχουν οι δυο τους για να τα βάλουν με όλους και να βγάλουν τόσο τσαμπουκά που θα «σκοτώνει» την ψυχολογία του καθενός που θα του πηγαίνει κόντρα. Λίγα λεπτά πιο μετά και με το πάθος να ξεχειλίζει μετά το γκολ που σημείωσε, ο Άντονι κερδίζει ένα πλάγιο με κόντρα και το πανηγυρίζει γυρίζοντας προς τον αντίπαλό του και φωνάζοντας για να του δείξει ... ποιος είναι το αφεντικό! Ο ΜακΤόμινεϊ που είναι κοντά τον σπρώχνει για να φύγει, αλλά ο Άντονι, είχε στείλει ήδη το μήνυμά του...

This is what it means to play for Manchester United..



BEAUTIFUL STUFF 🇧🇷 x 🇦🇷pic.twitter.com/Rh9aiNcjuF — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) September 4, 2022

Η αλλαγή με τον Κριστιάνο και η ευχή για να λάμψουν μαζί

Έπαιξε κάτι λιγότερο από μια ώρα και αντικαταστάθηκε στο 58ο λεπτό από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή η στιγμή θα συνοδεύει την υπόλοιπη καριέρα και ζωή του Άντονι. Να βγαίνει εκείνος από το γήπεδο και να παίρνει τη θέση του ο Κριστιάνο. Ο Βραζιλιάνος είναι προφανές ότι θα έγινε ευτυχισμένος όταν θα είδε και στο βίντεο τον Πορτογάλο να τον χειροκροτά όρθιος και χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε. Στα social media ο Άντονι έβαλε τη φωτογραφία από τη στιγμή της αλλαγής με τον CR7 και τον χαρακτήρισε «είδωλο».

Έχει αναφέρει ότι θα είναι ευλογία για εκείνον η στιγμή που θα συνεργαστούν με τον Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο. Αν θα καταφέρουν να συνυπάρξουν και να «καπαρώσουν» τις πλευρές της επίθεσης, ή με τον Κριστιάνο ως αιχμή του δόρατος και κάποιον άλλον στην άλλη πλευρά που απομένει, θα πρέπει να το βρει ο Τεν Χαγκ. Ωστόσο, αυτές οι πρώτες μέρες της παρουσίας του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχουν κάνει τον Άντονι ευτυχισμένο.

Μπορεί να μην έκανε τη γνωστή του ντρίμπλα που γυρίζει γύρω από τον εαυτό του ή να μην έκανε κάποιο μαγικό κοντρόλ με τακουνάκι, όμως, η πρώτη του συμμετοχή, διάρκειας μιας ώρας, έβγαλε κερδισμένη και την ομάδα του κι εκείνον. Και με το «Ολντ Τράφορντ» φέτος να βγάζει κάτι διαφορετικό, πιο φανατισμένο από άλλες περιόδους, η τρέλα του νεοαφιχθέντα ήρθε κι έδεσε...