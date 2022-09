Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δημιουργό τον φανταστικό Μπρούνο Φερνάντες και εκτελεστή τον Μάρκους Ράσφορντ προηγήθηκε με 3-1 στο εντός έδρας ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Άμεση απάντηση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Η Άρσεναλ ισοφάρισε στο 60ο λεπτό του ντέρμπι με τους Κόκκινους Διαβόλους στο «Όλντ Τράφορντ» με τον Σάκα και έξι λεπτά αργότερα (66') ο Μάρκους Ράσφορντ έβαλε εκ νέου μπροστά την ομάδα του. Στο 66' ο Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε φανταστική μπαλιά με το εξωτερικό και ο διεθνής Άγγλος επιθετικός νίκησε σε τετ α τετ τον Ράμσντεϊλ.

2-1 Manchester United.



MARCUS RASHFORD GIVES THEM THE LEAD AGAIN!!!!!!

