Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόλαβε μέσα στον Αύγουστο με την έναρξη της σεζόν στην Premier, να κάνει τους ανθρώπους της Τσέλσι να χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο για τα 100 εκατομμύρια που έδωσαν για την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου.

Ο Χάαλαντ είναι ο άνθρωπος που κάνει τον Πεπ Γκουαρδιόλα να χαμογελάει και να πανηγυρίζει έντονα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι αυτό το διάστημα.

Ο Viking των «πολιτών» έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά της Premier League που πετυχαίνει 9 τέρματα προτού καν φύγει ο Αύγουστος στην έναρξη του πρωταθλήματος και αυτό κάνει την Τσέλσι να σκέφτεται πόσο μεγάλο λάθος είχε κάνει με τον Λουκάκου το καλοκαίρι του 2021.

Ο Βέλγος είχε αφήσει... μισοτελειωμένες δουλειές στο Λονδίνο και αυτές παρέμειναν έτσι ακριβώς, αφού, ο «Rom» απέτυχε παταγωδώς και τα έκανε και μαντάρα με όσα έλεγε. Ο απολογισμός των 8 τερμάτων στην Premier σε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική χρονιά, με την ομάδα του να έχει διαθέσει 100 εκατομμύρια για εκείνον, είναι κάτι περισσότερο από φτωχός.

Την ίδια στιγμή, ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρόλαβε προτού τελειώσει ο Αύγουστος να σκοράρει 9 φορές στο πρωτάθλημα και να πετύχει απανωτά χατ-τρικ. Και κόστισε και τα μισά χρήματα από αυτά του Λουκάκου. Και κάπως έτσι δημιουργούνται οι αξιοπερίεργες ποδοσφαιρικές ιστορίες για μεταγραφές που έπιασαν και για άλλες που... πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

Haaland has already scored more Premier League goals this season than Lukaku managed last season 😯 pic.twitter.com/xHmZHXyx81