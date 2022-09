Ο Αντόνιο Κόντε όχι μονάχα αρνείται να βάλει την Τότεναμ σε σενάρια πρωταθλητισμού για φέτος, αλλά τονίζει πως οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Premier είναι πολύ πιο μπροστά από τη δική του.

Ο Ιταλός κόουτς αυτούς τους μήνες που βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία των «σπιρουνιών» έχει καταφέρει να βάλει την υπογραφή του στη νοοτροπία που βγάζει η ομάδα του στο γήπεδο και φέτος το καλοκαίρι έκανε εξαιρετικές μεταγραφές.

Μεσοεπιθετικά οι Λονδρέζοι ενισχύθηκαν τρομερά, ωστόσο, ο Κόντε κρατάει μικρό καλάθι για τα πάντα και αρνείται να προσθέσει βάρος στους ώμους των παικτών του για τα περί πρωταθλητισμού.

«Για να καταφέρεις να χτυπήσεις τον τίτλο χρειάζεσαι τουλάχιστον τρεις μεταγραφικές περιόδους για να σχηματίσεις την ομάδα που πρέπει. Και αν δείτε τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος, η αλήθεια είναι πως βρίσκονται σε τεράστια απόσταση από εμάς» τόνισε ο κόουτς της Τότεναμ.

