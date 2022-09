Η πρόεδρος της Νιούκαστλ, Αμάντα Στέιβλι και ο σύζυγος της Μεχράντ Γκοντούσι παραλίγο να σκοτωθούν έξω από το Άνφιλντ, καθώς μηχανή που έτρεχε ανάμεσα από τους οπαδούς της Λίβερπουλ λίγο έλειψε να τους τραυματίσει θανάσιμα.

Παραλίγο τραγωδία για τη Νιούκαστλ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Dailymail η πρόεδρος του κλαμπ Αμάντα Στέιβλι και ο σύζυγος της Μεχράντ Γκοντούσι λίγο έλειψε να σκοτωθούν έξω από το Άνφιλντ πριν το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ!

Περίπου 90 λεπτά πριν τη σέντρα του παιχνιδιού ένας οδηγός μηχανές τρομακράτησε τους οπαδούς που ήταν έξω από το γήπεδο, καθώς έτρεχε κατά πάνω τους με σκοπό να τους χτυπήσει και τραυμάτισε μερικούς εξ αυτών. Η «Σιδηρά Κυρία» της Νιούκαστλ εκείνη τη στιγμή κατευθυνόταν προς το γήπεδο και η μηχανή πέρασε εκατοστά δίπλα της και θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει.

