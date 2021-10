Αμάντα Στέιβλι: Η Σιδηρά Κυρία που «τρέχει» το πλουσιότερο κλαμπ στον κόσμο

Από το μαγαζί στη Newmarket μέχρι την εξαγορά της Σίτι και τα πετρέλαια στον Περσικό κόλπο. Γνωρίστε τη νέα Σιδηρά Κυρία του αγγλικού ποδοσφαίρου, Αμάντα Στέιβλι, που από εδώ και στο εξής θα «τρέχει» το πλουσιότερο κλαμπ του πλανήτη.

«Νιουκάστλ η πιο πλούσια ομάδα στον κόσμο». Το νέο αυτό μότο είναι παντού. Η ολοκλήρωση μίας διαδικασίας 18 μηνών έκανε τον γύρο του κόσμου και όχι μόνο λόγω της εμπλοκής του αμφιλεγόμενου fund από τη Σαουδική Αραβία που ανήκει στον Πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν (PIF).

Η Αμάντα Στέιβλι είναι μια από τις μεγαλύτερες businesswomen στον κόσμο, έχοντας ενορχηστρώσει τη μεταβίβαση της Νιούκαστλ για 305 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα φαντασμαγορικά deals που έχει πετύχει έχουν το δικό τους κόστος.

Η 48χρονη βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής καταιγίδας αυτή την εβδομάδα μετά τη βοήθεια που παρείχε σε σαουδαραβικό κονσόρτσιουμ να αγοράσει ομάδα της Premier League από τον Μάικλ Άσλεϊ.

Οι επικριτές έχουν χαρακτηρίσει το deal ως την πιο μαύρη μέρα του ποδοσφαίρου, επιτρέποντας σε ένα «κράτος – δολοφόνο» να ξεπλύνει τη φήμη του μέσα από ένα deal που οργάνωσε η Αμάντα, η οποία χρησιμοποίησε τη δύναμή της προκειμένου να διευκολύνει τα πράγματα για ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα, ιδίως προς τις γυναίκες.

Ποια είναι η Αμάντα Στέιβλι; Εγινε πολυεκατομμυριούχος εν μέρει εκμεταλλευόμενη την… κρυφή ατζέντα της, διατηρώντας επαφές με μεγιστάνες του Κόλπου, αλλά και με ανθρώπους της ιπποδρομικής κοινότητας. Παράλληλα, διαχειριζόταν κι ένα μαγαζί κοντά στο Newmarket τη δεκαετία του ΄90, κάνοντας συναλλαγές που τις απέφεραν τεράστια κέρδη.

Η Premier League έχει δεχθεί ισχυρή κριτική για το deal και καλείται να αποκαλύψει τις νομικές διαβεβαιώσεις που πήρε πριν δώσει την έγκρισή της για την εξαγορά της Νιούκαστλ. Κάτι που σημαίνει πως ο κόσμος θέλει να δει τα έγγραφα που διαβεβαιώνουν πως ο πρίγκιπας Mohammed bin Salman δεν θα έχει λόγο στα έσοδα της ομάδας, παρ΄ ότι θα εκτελεί χρέη προέδρου.

Παρόλα αυτά, η Αμάντα ισχυρίζεται πως όλα γίνονται για καλό, εξηγώντας στην Guardian: «Καταλαβαίνω και δέχομαι όλα τα μηνύματα ανθρωπιστικού περιεχομένου. Αλλά δεν θα συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν έχουν σωστό παρελθόν και η PIF είναι ανεξάρτητη της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας. Η PIF έχει την Νιουκάστλ, όχι το κράτος της Σαουδικής Αραβίας».

"Newcastle United deserves to be top of the Premier League - it will take time but we will get there" 🏆



Amanda Staveley outlines the vision for #NUFC in the next 5-10 years 😮