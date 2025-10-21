Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (21/10) παιχνιδιών στη League Phase του Champions League.

Το Champions League επιστρέφει με σπουδαίες αναμετρήσεις και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45. Απευθείας μετάδοση του ματς από το Cosmote Sport 2.

Την ίδια ώρα η επίσης αντίπαλος των Ερυθρολεύκων, Καϊράτ Αλμάτι κοντράρεται με την Πάφο (Cosmote Sport 3).

Αργότερα, ακολουθούν στις 22:00 τα Μπάγερ Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 3), Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 4), Νιούκαστλ - Μπενφίκα (Cosmote Sport 5), Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sport 6), Αϊντχόφεν - Νάπολι (Cosmote Sport 7), Κοπεγχάγη - Νόρτμουντ (Cosmote Sport 2) και Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ - Ίντερ (Cosmote Sport 9).