Με το βλέμμα στο μέλλον η Τσέλσι εξασφάλισε και τον 19χρονο μεσοεπιθετικό της Ντινάμο Μόσχας, Αρσέν Ζακαριάν, αφήνοντας τον παίκτη στους Ρώσους ως δανεικό μέχρι την έναρξη του 2023.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός που ξεκίνησε από τις υποδομές της Akron Konoplev μέχρι να πάει σε αυτές της Ντιναμό το 2017, είναι 19 ετών και έχει ακόμα συμβόλαιο μέχρι και το 2024 με τους Ρώσους.

Εκείνοι φέρονται να είπαν το «ναι» στους «μπλε» του Λονδίνου για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποτελεί επένδυση για το μέλλον για το αγγλικό κλαμπ και η συμφωνία είναι να παραμείνει ο Ζακαριάν στη Μόσχα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023.

🚨🚨🚨 Chelsea reach an agreement to sign Dinamo Moscow’s Arsen Zakharyan.



Zakharyan will remain on loan in Dinamo until January 2023, due to problems with money transfer.#DeadlineDay pic.twitter.com/P4ElJvYTCv