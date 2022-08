Μπερνάρντο Σίλβα: «Θα μείνω στη Μάντσεστερ Σίτι, είμαι χαρούμενος εδώ»

Ο Μπερνάρντο Σίλβα με δηλώσεις του μετά την νίκη επί της Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκαθάρισε πως είναι οριστική η απόφαση του να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι παρά το ρεπορτάζ του Ζεράρ Ρομέρο που τον «παρουσίασε» κοντά στη Μπαρτσελόνα.

Μεταγραφικές «φωτιές» άναψε ο Ζεράρ Ρομέρο, καθώς με ρεπορτάζ του έκανε λόγο για επικείμενη μεταγραφή του Μπερνάρντο Σίλβα στη Μπαρτσελόνα αλλά ο Πορτογάλος έσπευσε να τη «σβήσει». Μετά την νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Νότιγχαμ Φόρεστ ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεκαθάρισε πως θα παραμείνει στο Νησί για λογαριασμό των Πολιτών.

«Δεν έχω δεχτεί καμία προσφορά. Θα παραμείνων στη Μάντσεστερ Σίτι και είμαι χαρούμενος για αυτή την απόφαση», ανέφερε στη μικτή ζώνη του «'Ετιχαντ» ο Μπερνάρντο Σίλβα.

Bernardo Silva: "I haven't received any offers. I'm staying in Manchester, I'm happy and the decision has been made." [via @mas_que_pelotas] https://t.co/JrdqDInfkb