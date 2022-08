Η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Γουλβς για την απόκτηση του Γουίλι Μπολί αντί 2,6 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρώσει τη 19η μεταγραφή της στο θερινό παζάρι.

Ο τραυματισμός του νεοαποκτηθέντα Μούσα Νιακατέ που τον έθεσε εκτός για πάνω από δύο μήνες, ώθησε τη Νότιγχαμ Φόρεστ ξανά στην αγορά για στόπερ και το όνομα του εκλεκτού είναι αυτό του Γουίλι Μπολί.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη συμφώνησε όπως αναφέρει η «Telegraph» με τη διοίκηση της Γουλβς για την απόκτηση του θηριώδους (1,95 μ.) κεντρικού αμυντικού από την Ακτή Ελεφαντοστού, προσφέροντας το ποσο των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα deal που μπορεί να φτάσει τα 5,4 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους (παραμονής και αριθμού συμμετοχών).

Έτσι, ο 31χρονος Ιβοριανός αναμένεται όπως όλα δείχνουν να γίνει η μεταγραφή Νο19 (!) της Φόρεστ στο θερινό παζάρι, εκτοξεύοντας τα έξοδά της στα 160 εκατομμύρια ευρώ.

