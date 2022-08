Έτοιμη να κάνει δικό της τον Μανουέλ Ακάντζι από την Ντόρτμουντ είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τους Βεστφαλούς αντί 17,5 εκατ. ευρώ για τον Ελβετό στόπερ που ήταν στα «ραντάρ» της Λέστερ.

Φινάλε στη μεταγραφική περίοδο με ενίσχυση στη γραμμή των στόπερ επιφυλάσσει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι κοντά σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Μανουέλ Ακάντζι.

Όπως αναφέρει το «Athletic», οι Πολίτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την πλευρά των Βεστφαλών για ένα ποσό της τάξης των 17,5 εκατομμυρίων ευρώ και υπάρχει αισιοδοξία πως θα φτάσουν σε οριστικό deal πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 27χρονος διεθνής Ελβετός στόπερ, ο οποίος μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι, αποτελούσε έναν από τους στόχους της Λέστερ, η οποία έχει αποκτήσει μόνο αναπληρωματικό τερματοφύλακα ως τώρα στο θερινό παζάρι. Και παρά το γεγονός ότι δεν έχει παίξει ούτε λεπτό στη φετινή Bundesliga με τους Βεστφαλούς, είναι κοντά στο να γίνει ο πέμπτος διαθέσιμος στόπερ του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τους Ντίας, Στόουνς, Λαπόρτ και Ακέ.

Σε τέσσερα χρόνια στο «Signal Iduna Park», ο Ακάντζι έχει μετρήσει συνολικά 158 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αν και από την περασμένη σεζόν έχασε προοδευτικά τη θέση του βασικού και φέτος βλέπει σταθερά την «πλάτη» των Νίκλας Ζίλε και Νίκο Σλότερμπεκ.

