Το ποσό της οψιόν κατέβαλε η Τότεναμ στην Αταλάντα κι έτσι μετέτρεψε τον δανεισμό του Ρομέρο σε κανονική μεταγραφή προκειμένου να τον έχει μαζί της πλέον μέχρι και το 2027.

Ο Αργεντινός αμυντικός που είχε αναδειχθεί ο κορυφαίος στη θέση του στην τελευταία του σεζόν στην Serie A και ήταν θριαμβευτής του Copa America παρέα με τον Μέσι προτού μετακινηθεί στην Αγγλία το περασμένο καλοκαίρι, θα γίνει πλέον μόνιμος κάτοικος Λονδίνου.

Ο Κόντε ήθελε να είναι κανονικό μέλος των πλάνων του για τα επόμενα χρόνια κι έτσι η Τότεναμ αποφάσισε να καταβάλει το ποσό που όριζε η ρήτρα την οποία είχε εξασφαλίσει η ομάδα για την αγορά του ποδοσφαιριστή από την Αταλάντα.

Η μεταγραφή επισημοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης και ο Ρομέρο έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι και το 2027.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.