Αξιέπαινη κίνηση από τον Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος στον αγώνα με τη Μπόρνμουθ απέτισε φόρο τιμής στην 9χρονη Ολίβια που δολοφονήθηκε στο Λίβερπουλ την προηγούμενη Δευτέρα (22/8).

Συγκλονισμένο παραμένει το Λίβερπουλ από τον χαμό της 9χρονης Ολίβια, η οποία δολοφονήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα (22/8) κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών από δυο αγνώστους μέσα στο ίδιο της το σπίτι!

Λίγες μέρες αργότερα, σύσσωμο το «Ανφιλντ» απέτισε φόρο τιμής στο αδικοχαμένο κοριτσάκι κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μπόρνμουθ, όταν στο 9΄ ο κόσμος στις κερκίδες σηκώθηκε όρθιος και ξεκίνησε να χειροκροτεί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αρχηγός των Reds, Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος τη στιγμή της αλλαγής του έβγαλε τη φανέλα του για να εμφανίσει μια μπλούζα που έγραφε «RIP Olivia YNWA», μήνυμα το οποίο ήταν αφιερωμένο στην 9χρονη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

