Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ένα βήμα από την ολοκλήρωση ακόμα μία σημαντικής μεταγραφής, αφού μένουν μόνο τα τυπικά για την απόκτηση του Ρέναν Λόντι της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τα «Tricky Trees» κάνουν πάταγο στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Η ομάδα του Στιβ Κούπερ κατόρθωσε να κλείσε τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ των «ροχιμπλάνκος», που ήταν στο στόχαστρό της και αναμένεται να ανακοίνωσε την μεταγραφή του ίσως και σήμερα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συμφώνησε τόσο με την Ατλέτικο Μαδρίτης όσο και με τον Ρέναν Λόντι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής θα έρθει ως δανεικός για ένα χρόνο στην Αγγλία, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να καταβάλλει 5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο. Στην συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς που φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Renan Lodi to Nottingham Forest, here we go! Deal now fully agreed between all parties, personal terms too. It's done and sealed, medical scheduled and documents to be signed on Sunday. 🚨🌳🇧🇷 #NFFC



Forest will pay €5m loan fee to Atletico Madrid - plus €30m buy option #Atleti pic.twitter.com/pUWfomimFz