Η ενίσχυση της Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί, με τους Άγγλους του Κούπερ να εξετάζουν την περίπτωση του αριστερού μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρενάν Λόντι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ πιέζει τους ερυθρόλευκους της Μαδρίτης να παραχωρήσουν τον Βραζιλιάνο αμυντικό με τη μορφή δανεισμού, προσφέροντας 5 εκατ. ευρώ, ενώ στο deal θα μπει και οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο 24χρονος ήταν βασικό κομμάτι της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε την περασμένη σεζόν, έχοντας πραγματοποιήσει 42 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Nottingham Forest are pushing to sign Renan Lodi on loan from Atletico Madrid. €5m loan fee offered, also buy option could be included - around €30m. 🚨🌳 #NFFC



Talks still ongoing on clubs and player side, but Forest are pushing after Atletico changed their position on LB. pic.twitter.com/T19APoQkR0