H πειθαρχική επιτροπή της FA τιμώρησε τον Τόμας Τούχελ και τον Αντόνιο Κόντε για το μεταξύ τους επεισόδιο μετά το τέλος του ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ και σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων ο Γερμανός «υποκίνησε» την σύγκρουση.

Η διαμάχη του Τόμας Τούχελ με τον Αντόνιο Κόντε τράβηξε τα βλέμματα στο ισόπαλο ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριντζ» (2-2). Oι δυο τεχνικοί ήρθαν... μέτωπο με μέτωπο στο 68' και είχαν δεύτερο επεισόδιο μετά τη λήξη του ματς κατά τη χειραψία τους.

Η πειθαρχική επιτροπή της FA τιμώρησε τον Γερμανό τεχνικό με μία αγωνιστική εκτός πάγκου, ενώ ο Ιταλός τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής η τιμωρία του τεχνικού των Μπλε είναι πιο «βαριά», καθώς αυτός... υποκίνησε τη σύγκρουση.

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας:

«Είναι ξεκάθαρο πως ο Τούχελ ξεκίνησε την σύγκρουση, κρατώντας παρατεταμένα το χέρι του Κόντε και τραβώντας τον. Εάν δεν είχε κρατήσει το χέρι του Κάντε, η σύγκρουση δεν θα είχε προκύψει. Ενώ κάποια στοιχεία της συμπεριφοράς του Κόντε δεν ήταν τα κατάλληλα, όπως παραδέχθηκε, η επιτροπή θεωρεί πως ο Τούχελ ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το περιστατικό και αποφασίστηκε αυτό να φανεί ξεκάθαρα στην ποινή».

