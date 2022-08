Ο Κασεμίρο βρίσκει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τρεις ποδοσφαιριστές με τους οποίους ήξερε να κάνει... μεγάλες επιτυχίες

Η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακούει στο όνομα του Κασεμίρο και ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει κάθε λόγο να χαμογελά αφού συμπληρώνει ένα μοναδικό παζλ με τέσσερα κόμματια. Το Gazzetta σας αναλύει ποιους θα βρει στον αγγλικό σύλλογο ο Βραζιλιάνος χαφ.

Η... αύρα του Κασεμίρο στην παρουσίασή του πριν το ντέρμπι με την Λίβερπουλ, δεν έφερε μόνο τον ενθουσιασμό στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και τη νίκη με 2-1 απέναντι σε ένα από τα φαβορί για τον τίτλο της Premier League.

Ο Βραζιλιάνος χαφ δεν αποτελεί μία τυχαία μεταγραφή αλλά το κομμάτι του παζλ που ήθελε ο Έρικ Τεν Χαγκ για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την μεσαία γραμμή. Το Gazzetta, από την άλλη, σας δίνει στο πιάτο τους τρεις ποδοσφαιριστές που θα συναντήσει στο Όλντ Τράφορντ ο διεθνής αστέρας, με τους οποίους έχει πανηγυρίσει επιτυχίες στο παρελθόν.

Ήταν οι δύο ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης στην μεσοαμυντική γραμμή. Ο Κασεμίρο είχε πίσω του, στα στόπερ, για πάνω από 200 επίσημα παιχνίδια, την σιγουριά του Ραφαέλ Βαράν, με τον οποίο πανηγύρισαν τεράστιους θριάμβους αλλά και τίτλους. Συγκεκριμένα, συναντήθηκαν στους «μερένχες» τον Απρίλιο του 2013, όταν ο Βραζιλιάνος χαφ ήταν βασικός στην μεσαία γραμμή απέναντι στην Μπέτις και ο Βαράν πέρασε ως αλλαγή στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Έκτοτε, κατέκτησαν μαζί τέσσερα Champions League, τρία FIFA Club World Cup, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα κύπελλο Ισπανίας.

When Ronaldo, Varane and Casemiro were running the Champions League at Real Madrid 👀 pic.twitter.com/CUUNIEvq6m

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους της λίστας, ο Φρεντ ήταν (και είναι) συμπαίκτης με τον Κασεμίρο στην Εθνική Βραζιλίας. Ο έμπειρος χαφ έχει βρεθεί στο ίδιο γήπεδο με το νέο απόκτημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνολικά 20 φορές, φορώντας το εθνόσημο της «σελεσάο». Το πρώτο τους, χρονικά, ματς, ήταν το φιλικό της Βραζιλίας απέναντι στην Τουρκία, τον Δεκέμβριο του 2014, με τους δύο ποδοσφαιριστές να παίζουν μαζί για πέντε λεπτά. Φυσικά, η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι πως έφτασαν μέχρι τον μεγάλο τελικό του Copa America, χωρίς όμως, να το κατακτήσουν.

Brazil have only ever lost ONE game when Casemiro and Fred both play 👀🇧🇷 pic.twitter.com/tvbydLHNIB