Μεσάνυχτα Δευτέρας και οι φίλoι της Λίβερπουλ ανυπομονούν να ακούσουν τις δικαιολογίες του Γιούργκεν Κλοπ για το τι κύλησε στραβά. Πριν τον Γερμανό εμφανίστηκε ο Τεν Χαγκ κι εκτόξευσε την τηλεθέαση του Sky Sports . Το «F@@@@ng good football» μπορεί να προκάλεσε την αμηχανία του Ντέιβ Τζόουνς, ο οποίος... μετάφρασε ξανά τα λόγια του Ολλανδού, αλλά τα «γαλλικά» σε ζωντανή μετάδοση αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πίστη που έχει αυτός ο κόουτς στους παίκτες του.

Ο Τεν Χαγκ μέσα σε εννέα μέρες κατάφερε να γυρίσει το κλίμα και να κρατήσει την ομάδα... ζωντανή, μέσα στο «κόλπο». Οχι, η Γιουνάιτεντ δεν έγινε φαβορί για τον τίτλο, όχι, δεν εξασφάλισε μια θέση στην τετράδα, αλλά μετά το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ... φωνάζει πως δεν είναι τελειωμένη υπόθεση. Το πιο σημαντικό, το θάρρος των επιλογών του 52χρονου απέδωσε καρπούς. Αλήθεια, ποιος το περίμενε πως θα άφηνε στον πάγκο τους Κριστιάνο, Μαγκουάιρ, Σο και θα ξεκινούσε με τους Ελάνγκα, Βαράν και Μαλάσια. Ο Τεν Χαγκ απέδειξε πως είναι το μεγάλο αφεντικό και όποιος θέλει να αγωνίζεται θα πρέπει να εφαρμόσει πιστά το πλάνο του. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, μια τέτοια δραστική απόφαση είναι επικίνδυνη και σπάνια. Λίγοι προπονητές θα είχαν τα κότσια να την κάνουν.

