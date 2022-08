Η Γιουνάιτεντ έγινε ξανά ομάδα, επικράτησε 2-1 της Λίβερπουλ, της έσπασε το αήττητο στο 2022 και την κράτησε χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εσπασε την κατάρα ο Ράσφορντ.

Oι εννέα ημέρες είναι πολύς καιρός στο ποδόσφαιρο! Σε αυτό το διάστημα, ο Τεν Χαγκ φρόντισε να επουλώσει τα τραύματα και να δώσει στη Γιουνάιτεντ τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Η Μάντσεστερ ήταν ομάδα, έκανε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Λίβερπουλ, επικράτησε 2-1 και απέδειξε πως είναι ζωντανή. Αντίθετα, οι Reds υπέστησαν την πρώτη ήττα στο 2022, παρέμειναν χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και… φωνάζουν για ενίσχυση στο κέντρο. Οι απουσίες της ομάδας του Κλοπ ήταν αισθητές, όμως η Κυπελλούχος Αγγλίας δεν πείθει με την εικόνα της. Κι όλα αυτά στον απόηχο του τεράστιου συλλαλητηρίου των οπαδών της Γιουνάιτεντ, που φώναξαν γι ακόμα μια φορά κατά της παρουσίας των Γκλέιζερς στην ομάδα.

Ποιος περίμενε αυτή την εμφάνιση της Γιουνάιτεντ στο α' μέρος; Η Μάντσεστερ έπαιξε ακριβώς όπως ήθελαν οι οπαδοί της, ένα πληγωμένο θηρίο που αναζητούσε απαντήσεις. Οι παίκτες της πάλευαν για κάθε μπαλιά, ήταν επιθετική, χωρίς να αφήνει κενά στην άμυνα και πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, κατόπιν εξαιρετικής δημιουργίας. Η επιλογή του Ελάνγκα ζωντάνεψε την επίθεση, ο Μπρούνο είχε πολύ δουλειά στον άξονα και ο Σάντσο φρόντισε να δικαιώσει τις προσδοκίες των «Κόκκινων». Στον αντίποδα, η Λίβερπουλ «πλήρωσε» τις απουσίες στον άξονα, η κυκλοφορία ήταν κάκιστη και ο εκνευρισμός των παικτών της ήταν διάχυτος στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, έβγαλαν ενέργεια κι έβαλαν δύσκολα στους αντιπάλους. Μάλιστα, στο 10ο λεπτό είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν από εξαιρετική ανάπτυξη, ο Μπρούνο έβγαλε τον Ελάνγκα σε θέση βολής, ωστόσο ο νεαρός έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Όμως, ούτε αυτή η φάση «ξύπνησε» τους Reds. Αντίθετα, στο 16ο λεπτό ήρθε το πολυπόθητο γκολ για τη Γιουνάιτεντ. Ερικσεν και Μαλάσια άλλαξαν υπέροχα και ο Σάντσο, αφού... χόρεψε τον Μίλνερ κατάφερε με ιδανικό πλασέ να πετύχει το 1-0.

