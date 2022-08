«Ζούσαμε στη Μαδρίτη και ο Άνχελ έπαιζε για την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, που είναι η Ρεάλ. Ήμασταν τέλειοι και ξαφνικά ήρθε αυτή η πρόταση από το Μάντσεστερ», ακούγεται να λέει η σύζυγος του Ντι Μαρία σε συνέντευξή της πριν από δύο χρόνια που έχει γίνει viral στα social media.

Στην Αγγλία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακάλυψαν κι αναπαράγουν μια παλαιότερη συνέντευξη της Χορχελίνα Καρντόσο, συζύγου του Άνχελ Ντι Μαρία

«Φρικτό... Το Μάντσεστερ είναι το χειρότερο. Το Μάντσεστερ είναι όλο φρικτό», δήλωσε η κυρία Καρντόσο στο πρόγραμμα LAM που μεταδόθηκε από το αργεντίνικο κανάλι El Trece στις 5 Απριλίου 2020.

«Ζούσαμε στη Μαδρίτη και ο Άνχελ έπαιζε για την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήμασταν τέλειοι, τέλειος καιρός, υπέροχο φαγητό... και ξαφνικά ήρθε η πρόταση από το Μάντσεστερ. 'Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πας μόνος σου', του είπα», εξήγησε.

