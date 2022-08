Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ, με τον Τενκ Χαγκ να αφήνει εκτός ενδεκάδας τους Μαγκουάιρ και Ρονάλντο, την ίδια ώρα που ο Κλοπ επέλεξε τον Φιρμίνο για την αιχμή του δόρατος.

Εκπλήξεις επεφύλασσε ο Έρικ Τεν Χαγκ σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ.

Μετά το γερή «σφαλιάρα» με 4-0 από τη Μπρέντφορντ, ο Ολλανδός αποφάσισε να αφήσει στον πάγκο τον αρχηγό της ομάδας, Χάρι Μαγκουάιρ, για χάρη του Ράφαελ Βαράν, ενώ από τις αλλαγές του δεν ξέφυγε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα ξεκινήσει από τον πάγκο!

Στον αντίποδα ο Γιόυργκεν Κλοπ άφησε εκτός ενδεκάδας τον Φαμπίνιο για χάρη της τριάδας των Χέντερσον - Μίλνερ και Έλιοτ στα χαφ, ενώ κάλυψε το κενό του τιμωρημένου Ντάργουιν Νούνιες στην αιχμή του δόρατος μέσω του Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Έρικ Τεν Χαγκ): Ντε Χέα, Μαλάσια, Μαρτίνες, Βαράν, Νταλότ, ΜακΤόμινεϊ, Έρικσεν, Σάντσο, Ελάνγκα, Μπρούνο Φερνάντες, Ράσφορντ

📋 Erik's named our line-up to face Liverpool. Come on, United! 🔴⚪️⚫️ #MUFC || #MUNLIV

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ - Άρνολντ, Γκόμες, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Μίλνερ, Έλιοτ, Ντίας, Σαλάχ, Φιρμίνο

Here’s how we line up for #MUNLIV at Old Trafford tonight 👊⚪