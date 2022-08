Μεταγραφή ρεκόρ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που επισημοποίησε το deal με τον 22χρονο Άγγλο μέσο, Μόργκαν Γκιμπς - Γουάιτ, αντί του ποσού των 53 εκατομμυρίων ευρώ.

«Υπάρχει ένα νέο νούμερο "10" στο Trentside», αναφέρει η Νότιγχαμ Φόρεστ στο βίντεο ανακοίνωσης του νεαρού μέσου Μόργκαν Γκιμπς - Γουάιτ!

Οι Reds συνεχίζουν να ολοκληρώνουν τη μια προσθήκη μετά την άλλη για να ενισχυθούν σημαντικά πριν από το τέλος του καλοκαιριού.

Τελευταία χρονικά προσθήκη ο μέσος της Γουλβς που υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας στο «City Ground».

Ο Γκιμπς εντάχθηκε στους «Λύκους» σε ηλικία 8 ετών κι έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα ανδρών στα 16 του χρόνια εναντίον της Στόουκ Σίτι τον Ιανουάριο του 2017.

Ο μέσος ήταν μέλος της Εθνικής Αγγλίας Κ17 υπό τον Στιβ Κούπερ όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Οκτώβριο του 2017, ενώ αργότερα επανενώθηκε με τον προπονητή του στη Φόρεστ, ως δανεικός στη Σουόνσι το 2020/21.

Δείτε τα χαρακτηριστικά κλιπς:

Welcome to Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White ❤️ #MGW10 | #NFFC

There's a new 🔟 on Trentside 💥 #MGW10 | #NFFC pic.twitter.com/zjlI7Cznxz