Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει στον πάγκο τον αρχηγό της ομάδας Χάρι Μαγκουάιρ στο παιχνίδι εναντίον της Λίβερπουλ.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ συνέχισε τις απογοητευτικές εμφανίσεις κι έχει πλέον ένα από τα χειρότερα ρεκόρ ως αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφού φόρεσε το περιβραχιόνιο και στην βαριά ήττα στο Μπρέντφορντ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Άγγλος στόπερ δεν είχε καλή απόδοση και τώρα το ενδεχόμενο να μείνει εκτός βασικής ενδεκάδα στο παιχνίδι της προσεχούς Δευτέρας (23/8) με την Λίβερπουλ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Samuel Luckhurst των «Manchester Evening News», ο Τεν Χαγκ δοκιμάζει νέο αμυντικό δίδυμο τους Λισάντρο Μαρτίνες και Ραφαέλ Βαράν. Για την ακρίβεια ο Άγγλος δημοσιογράφος ανέφερε πως: «Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, εξετάζει σοβαρά να αφήσει εκτός τον αρχηγό Χάρι Μαγκουάιρ για την επίσκεψη στο Λίβερπουλ τη Δευτέρα. Σκέφτεται την προοπτική να ξεκινήσει τον Μαρτίνες με τον Ραφαέλ Βαράν, ο οποίος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα παίξει εναντίον της Λίβερπουλ».

