Η Λίβερπουλ έμεινε στην ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας (1-1) στο «Άνφιλντ» και δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο της τρίποντο ούτε στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Oι Reds για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια ξεκινούν το πρωτάθλημα χωρίς νίκη σε δυο αγωνιστικές!

Απογοητευτική εκκίνηση για τη Λίβερπουλ στην Premier League. Μετά την ισοπαλία της στην έδρα της Φούλαμ (2-2) η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ «γκέλαρε» και στο «Άνφιλντ», καθώς... κόλλησε στην ισοπαλία με την εξαιρετικά στημένη Κρίσταλ Πάλας του Πατρίκ Βιεϊρά (1-1). Μετά από δέκα χρόνια οι Reds ξεκινούν το πρωτάθλημα χωρίς νίκη σε δυο αγωνιστικές και από νωρίς έχουν μείνει τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή. Αρνητικός πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ο Ντάργουιν Νούνιες που αποβλήθηκε στο εντός έδρας ντεμπούτο του.

Nunez proper went for it 😭😭 pic.twitter.com/UAfn9imSmC