Η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα ανάγκασε τη Λίβερπουλ να ξεκινήσει... περίεργα στη νέα Premier League, με τους Νούνιες και Σαλάχ ν' αποτρέπουν την ήττα και ν' απαντούν στα γκολ του Μίτροβιτς για το τελικό 2-2 στο Craven Cottage. Δοκάρι στο 90' + 4' ο Χέντερσον.

Για πρώτη φορά από το 2017 στην εποχή του Κλοπ η Λίβερπουλ αποτυγχάνει να πάρει νίκη στο εναρκτήριο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα.

Ο Μίτροβιτς και η τρομερά οργανωμένη και δυνατή Φούλαμ που παρουσιάστηκε στην έναρξη της σεζόν, λίγο έλειψαν να κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κυπελλούχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αισθάνονται και ανακουφισμένοι, αλλά και... ελάχιστα αδικημένοι.

Δυο φορές απάντησαν οι «κόκκινοι» στα γκολ του Σέρβου επιθετικού, δοκάρι στο 90' + 4' από υπέροχο σουτ του Χέντερσον. Χειροκρότημα και ευφορία στο Craven Cottage στο σφύριγμα της λήξης με τον κόσμο των Λονδρέζων να πείθεται από την ομάδα του Μάρκο Σίλβα.

Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου ημιχρόνου, αν και αυτό αδικεί την Φούλαμ και την aggressive εικόνα που παρουσίασε το σύνολο του Μάρκο Σίλβα. Οι Λονδρέζοι έκαναν εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο με περισσότερες μεταβιβάσεις τόσο στο μισό γήπεδο του αντιπάλου, όσο και στο επιθετικό τρίτο, έδειχναν διάθεση ν' απειλήσουν τα καρέ του Άλισον και η πίεση που ασκούσαν οδήγησε σε λάθη των «κόκκινων» στην προσπάθειά τους να βγάλουν τη μπάλα από τα μετόπισθεν.

Ο Μίτροβιτς όσο μόνος κι αν φαινόταν ανάμεσα σε Μάτιπ και Φαν Ντάικ καταλάβαινε ότι έπρεπε απλά να βρεθεί το σωστό μομέντουμ των κινήσεων με την τριάδα πίσω του, ειδικά τον Αντρέας Περέιρα που έκανε πολύ καλό ματς και ταλαιπώρησε αρκετά τους παίκτες της Λίβερπουλ. Ο Σέρβος επιθετικός των «cottagers» στο 32ο λεπτό παίρνοντας... παραμάζωμα τον Αλεξάντερ – Άρνολντ από τη σέντρα του Κεμπάνο στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0 για τη Φούλαμ.

Η γηπεδούχος ομάδα φρόντισε να παραμείνει οργανωμένη και να μην επιτρέψει στους Κυπελλούχους να συγκεντρωθούν πολύ και να τρέξουν για την απάντηση. Στο 39' ο Ντίας από αριστερά έκανε εξαιρετικό διαγώνιο σουτ με τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι και ο Μάρκο Σίλβα είδε το πρώτο μέρος να φεύγει με θετικό πρόσημο.

Ο Κλοπ άργησε πολύ να κάνει αλλαγές, είδε και τον Τιάγκο να τραυματίζεται στο αριστερό πόδι με την έναρξη του δευτέρου μέρους και η Λίβερπουλ άρχισε να κουράζεται και να χάνει και το μυαλό της. Από το 51' έως και το 58' είχαν γίνει τρεις αλλαγές με τους Νούνιες, Έλιοτ και Μίλνερ να περνούν στο παιχνίδι, όμως, οι «κόκκινοι» ήταν τυχεροί που δεν δέχθηκαν και δεύτερο γκολ στο 57'. Ο Νούνιες χάνει την κατοχή ενώ θα έπρεπε να προσέχει και να πάει πρώτος στη μπάλα, με τον Κεμπάνο από δεξιά με διαγώνιο σουτ να βρίσκει το δοκάρι του Άλισον.

Ο Ντάργουιν είχε αποφασίσει να το πάρει πάνω του. Να δοκιμάσει, να κάνει λάθος, να φάει την κρυάδα, αλλά και να «εκτελέσει». Στο 60' ενώ ήταν μόνος με την εστία επέλεξε μια κακή πάσα σε... αντίπαλο αντί να τελειώσει τη φάση, λίγο αργότερα έκανε τακουνιά με τον Ρόντακ να έχει κλείσει το χώρο και ν' αποκρούει, όμως, στο 64' δεν υπήρχε... γυρισμός. Ο Έλιοτ άνοιξε δεξιά για τον Σαλάχ, αυτός βρήκε τον Νούνιες στην περιοχή που έκανε ξανά τακουνάκι και το πέτυχε για το 1-1!

Το ακριβότερο μεταγραφικό απόκτημα των «κόκκινων» μέσα σε ελάχιστα λεπτά ξεπέρασε και την «παγωμάρα» των πρώτων κακών επιλογών, ισοφάρισε, πήγε να το πάρει πάνω του με άλλη ψυχολογία, όμως, ο Μίτροβιτς θα έβγαινε νικητής στην... άτυπη προσωπική τους κόντρα. Η Φούλαμ άντεξε τις στιγμές πίεσης και στο 70' ο Σέρβος επιθετικός κέρδισε πέναλτι από τον Φαν Ντάικ και το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-1.

Οι Κυπελλούχοι πήραν τον βαθμό φτάνοντας σε δεύτερη απάντηση στο 80ο λεπτό όταν ο Αλεξάντερ - Άρνολντ γέμισε από δεξιά, ο Νούνιες κατέβασε, η μπάλα έφτασε στο διάβα του Σαλάχ που απλά πλάσαρε για να ισοφαρίσει στο τελικό 2-2 και ν' αποτρέψει το πολύ χειρότερο αποτέλεσμα της ήττας. Τα δυο πιο δημοφιλή πρόσωπα της Λίβερπουλ για το φετινό καλοκαίρι έσωσαν τον βαθμό, αν και ο αρχηγός, Τζόρνταν Χέντερσον στο 90' + 4' θα μπορούσε με... buzzer - beater να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, όμως, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Fulham can be very happy with that display this afternoon 👏



Even Jürgen Klopp shows his appreciation towards Aleksandar Mitrović's display in which he scored a brace 🤝



FT: Fulham 2-2 Liverpool pic.twitter.com/kIRIr3Zm6g