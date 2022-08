Ο Ντάργουιν Νούνιες έχασε την ψυχραιμία του σε μια αψιμαχία με τον Άρντερσεν της Κρίσταλ Πάλας και του έριξε κουτουλιά, αντικρίζοντας έτσι απευθείας κόκκινη!

Από το κακό στο χειρότερο τα πράγματα για τη Λίβερπουλ. Εκεί όπου η σπαζοκεφαλιά που της είχε θέσει η Πάλας έμοιαζε σαν αρκετός «πονοκέφαλος», ήρθε και η αποβολή του Ντάργουιν Νούνιες στο 58΄ για να τους αφήσει να παλεύουν με δέκα παίκτες για υπόλοιπο του αγώνα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο αμυντικός των Λονδρέζων, Άντερσεν, έσπρωξε τον φορ της Λίβερπουλ, με τον Ουρουγουανό να χάνει την ψυχραιμία του και να απαντά με κουτουλιά! Αμέσως ο ρέφερι του έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» (22/8, 22:00), ενώ ο Άντερσεν τιμωρήθηκε με κίτρινη.

Ο Νούνιες, μάλιστα, είναι μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Λίβερρπουλ στην Premier League που αποβάλλεται στο ντεμπούτο του στο «Άνφιλντ», μετά τον Τζο Κόουλ το 2010.

