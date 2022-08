Ο Κώστας Τσιμίκας ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα βρεθεί στον πάγκο της Λίβερπουλ για το ματς απέναντι στην Πάλας. Για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα ο Νούνιες!

Επιστροφή στην αποστολή της Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ είχε χάσει την πρεμιέρα των Reds στην Premier League κόντρα στη Φούλαμ λόγω τραυματισμού, όμως πλέον ξεπέρασε το πρόβλημα και βρέθηκε ξανά στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ.

Παρόλα αυτά, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει από τον πάγκο, καθώς στο βασικό σχήμα για το ματς απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας επιλέχθηκε ο... συνήθης ύποπτος Άντι Ρόμπερτσον. Για πρώτη φορά βασικός ο Ντάργουιν Νούνιες, έκπληξη στα στόπερ με συμμετοχή Φίλιπς!

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φίλιπς, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Έλιοτ, Φαμπίνιο, Μίλνερ, Σαλάχ, Ντίας, Νούνιες

Our line-up to face @CPFC tonight at Anfield 👊



Firmino (precaution) and Matip (muscle strain) miss out. #LIVCRY