Ο Τζέσι Λίνγκαρντ αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του, Γουέστ Χαμ, ως παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ και οι οπαδοί των Σφυριών του πετούσαν ψεύτικα χαρτονομίσματα για την «προδοσία» του να διαλέξει την οικονομικά ανώτερη πρόταση των Κόκκινων.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με 1-0 τη Γουέστ Χαμ στο κατάμεστο «City Ground» και πανηγύρισε νίκη στην Premier League μετά από 23 χρόνια. Ο Τζέσι Λίνγκαρντ ήταν βασικός και αναντικατάστατος για τους γηπεδούχους στο ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του.

West Ham United fans throw fake money at Jesse Lingard after snubbed summer transfer #WHUFC #NFFC https://t.co/wjrg0tatwT

Μετά την αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως ελεύθερος ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε πρόταση από τα Σφυριά για να επιστρέψει στο Λονδίνο, όμως προτίμησε την προσφορά της Νότιγχαμ, η οποία ήταν μεγαλύτερη σε οικονομικό επίπεδο. Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ τον κατηγορούν για «προδοσία» και μερικοί από αυτούς που βρέθηκαν στο «City Ground» του πέταξαν ψεύτικα χαρτονομίσματα.

West Ham fans throw fake money at Jesse Lingard during Nottingham Forest clash.



The midfielder was involved as Forest took a first-half lead...https://t.co/4FZhoEOwbF