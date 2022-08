Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο City Ground για να παρακολουθήσει το πρώτο εντός έδρας ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League μετά από 23 χρόνια.

Ιστορικές στιγμές για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι «Κόκκινοι» δίνουν το πρώτο τους εντός έδρας ματς στην Premier League μετά από 23 χρόνια και στο City Ground οι οπαδοί έχουν στήσει πάρτι.

Στο γήπεδο βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ και του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, έχοντας μαζί του μεταξύ άλλων τους Κούλη Δουρέκα, Κριστιάν Καρεμπέ και τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

#nffc owner Evangelos Marinakis gets a round of applause at the City Ground… pic.twitter.com/TDudUBCmE8