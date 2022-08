Η Φόρεστ σκόραρε με τον Τζόνσον, το VAR, όμως, επενέβη για υποψία οφσάιντ και την ίδια ώρα στην εξέδρα του «City Ground» ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε τον σταυρό του, πριν τελικά το 2-0 ακυρωθεί οριστικά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από το πρώτο εντός έδρας ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την άνοδό της στην Premier League και η παρουσία του έγινε αφορμή για αρκετά κοντινά πλάνα των σκηνοθετών της μετάδοσης. Μια από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και αυτή του 64ου λεπτού, δευτερόλεπτα αφότου ο Τζόνσον έγραψε το 2-0 για τους γηπεδούχους.

Εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών στις εξέδρες, ο διαιτητής της αναμέτρησης δέχθηκε ειδοποίηση από το VAR για υποψία οφσάιντ και η φάση εξετάστηκε στο δωματιάκι της τεχνολογίας. Όση ώρα διήρκεσε η διαδικασία, η κάμερα εστίασε στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πιάστηκε... επ' αυτοφώρω να κάνει τον σταυρό του, στιγμές πριν τελικά το γκολ ακυρωθεί και παραμείνει το 1-0.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Forest owner Evangelos Marinakis praying to the VAR gods, to no avail 🙌 pic.twitter.com/2od9tc27Ws