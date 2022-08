Οι φίλοι της Νότιγχαμ περίμεναν 23 ολόκληρα χρόνια για να δουν την ομάδα να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Αγγλίας και στο πρώτο εντός έδρας ματς δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα!

Η πολυετής αναμονή για τους φίλους της Φόρεστ έφτασε στο τέλος της και το μεσημέρι της Κυριακής (14/8) στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά την άνοδο κόντρα στην Γουέστ Χαμ, το City Ground γέμισε ασφυκτικά!

Οι υποστηρικτές της ομάδας κρέμασαν ένα πανό στο κεντρικό σημείο του γηπέδου που έλεγε «This is Nottingham» και φυσικά τραγούδησαν το «Mull of Kintyre» του Πολ ΜακΚάρτνεϊ που συνοδεύει τους παίκτες πριν από κάθε σέντρα από το 2008.

Premier League football returns to the City Ground after 23 years #NFOWHU pic.twitter.com/qmXUe2otO6

Δείτε το βίντεο:

The atmosphere at The City Ground is 𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘 ⚡ pic.twitter.com/cAnf3V63NE