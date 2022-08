Η Νότιγχαμ πέτυχε ιστορική νίκη στην Premier League έπειτα από 23 χρόνια, επικρατώντας 1-0 της Γουέστ Χαμ. Δυο δοκάρια οι Λονδρέζοι, σούπερ επεμβάσεις ο Χέντερσον.

Η πρώτη φετινή παράσταση της Νότιγχαμ στο City Ground είχε ενθουσιασμό, πάθος, καρδιοχτύπι, αλλά και νίκη στην Premier έπειτα από 23 χρόνια. Η Φόρεστ, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, επικράτησε 1-0 της Γουέστ Χαμ, πήρε τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα και μοίρασε χαμόγελα στους χιλιάδες φιλάθλους της. Απίθανος Χέντερσον, δυο δοκάρια οι Λονδρέζοι και χαμένο πέναλτι.

Ενα υπέροχο α' μέρος, με ρυθμό, ευκαιρίες, πάθος και το City Ground στα.. καλύτερά του. Η Νότιγχαμ μπήκε πιο δυνατά, πίεσε, κυκλοφόρησε καλύτερα τη μπάλα και στο τέταρτο είχε δυο καλές στιγμές με τον Αβονίγι, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Η Γουέστ Χαμ απάντησε και στο 16΄ πλησίασε στο γκολ, αλλά το υπέροχο σουτ του Μπρενραμά έβγαλε εξαιρετικά ο Χέντερσον. Οι Λονδρέζοι ισορρόπησαν και προσπαθούσαν κυρίως με τον Μπενραμά και τον Αντόνιο να φανούν απειλητικοί.

Η Νότιγχαμ στην πρώτη εντός έδρας παράσταση στη φετινή Premier League είχε τα ξεσπάσματά της και στο 41' δημιούργησε ακόμα μια καλή φάση, αλλά από τη σέντρα του Τόφολο, ο Γουίλιαμς νικήθηκε από τον Φαμπιάνσκι. Κι αν τα πρώτα 40 λεπτά είχαν ρυθμό, τα τελευταία πέντε φρόντισαν να κρατήσουν... όρθιο το City Ground. Στο 42' η Γουέστ Χαμ άνοιξε το σκορ, όμως οι πανηγυρισμοί κράτησαν για λίγο. Ο Μπενραμά με ωραίο τελείωμα από υπέροχη πάσα του Ράις πέτυχε το 1-0, ωστόσο το... ισοπεδωτικό σκριν του Αντόνιο στον Μανγκαλά ήταν αυτό που οδήγησε τον διαιτητή να ακυρώσει το τέρμα.

Από την... κόλαση στον παράδεισο οι γηπεδούχοι, μιας και και στο 45+2' ήρθε το πρώτο γκολ τους στην Premier League έπειτα από 8.493 ημέρες! Ο Λίνγκαρντ βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, έκανε κακό πλασέ, ακόμα χειρότερη ήταν η αντίδραση του Τζόνσον, με τον Αβονίγι να σκοράρει με το γόνατο!

Στην επανάληψη η Γουέστ Χαμ μπήκε πολύ δυνατά και στο 46' είχε τεράστια διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Η φαουλάρα του Φορνάλς βρήκε το δοκάρι, ο Σούτσεκ πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο Χέντερσον με τρομερή επέμβαση (πολύ γρήγορη αντίδραση) κράτησε το μηδέν. Τα «Σφυριά» συνέχισαν να πιέζουν, όμως αυτή που απείλησε ήταν η Νότιγχαμ και λίγα εκατοστά έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει δεύτερη φορά. Επειτα από ωραίο συνδυασμό, ο Μπρέναν Τζόνσον πλάσαρε ωραία, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η Γουέστ Χαμ προσπαθούσε και στο δίλεπτο 60'-61'βρέθηκε ξανά στην... κόλαση. Στο 61' ο Μπενραμά με φαουλάρα είδε τη μπάλα να σταματά στο δοκάρι! Στην επόμενη φάση, ο Αλγερινός έβγαλε υπέροχα στον Μπόουεν, ο οποίος πλάσαρε, αλλά δεν είδε ποτέ τη μπάλα στα δίχτυα, μιας και ο ΜακΚένα με το χέρι έδιωξε σαν τον... Χέντερσον. Το VAR έστειλε τον Ντέκλαν Ράις στην άσπρη βούλα, αλλά ο γκολκίπερ της Νότιγχαμ επιβεβαίωσε γιατί βρίσκεται στους κορυφαίους Αγγλους γκολκίπερ.

