«Κέρβερος» ο Ντιν Χέντερσον, απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Ντέκλαν Ράις και κράτησε το προβάδισμα της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στη Γουέστ Χαμ.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία να ισοφαρίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέσα στο «City Ground» σπατάλησε η Γουέστ Χαμ! Στο 64΄ο ΜακΚένα έκανε χέρι μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής με την παρέμβαση του VAR έδειξε την άσπρη βούλα και ο Ντέκλαν Ράις ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Ο Χέντερσον ωστόσο κατάφερε να «ψαρέψει» τον Άγγλο μέσο και μπλόκαρε τη μπάλα, διατηρώντας το προβάδισμα της Φόρεστ (1-0).

Dean Henderson saves the penalty!🔥😍



Nottingham Forest 1-0 West Ham



Watch the game live on 👇🏻https://t.co/F0JXiJhnF0



pic.twitter.com/JlLxPlP46X