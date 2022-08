Η Νότιγχαμ Φόρεστ «έκλεισε» τον Νοτιοκορεάτη επιθετικό της Μπορντό, Χουάνγκ Ουί-Τζο για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης της ομάδας του Στιβ Κούπερ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τις ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της. Οι Κόκκινοι θέλουν διπλή ενίσχυση στη γραμμή κρούσης και μετά τη συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Εμάνουελ Ντένις, φέρονται να έκλεισαν και τον Νοτιοκορεάτη επιθετικό της Μπορντό, Χουάνγκ Ουί-Τζο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «L'Equipe» η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη υπέβαλε προσφορά τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ συν ακόμα ένα εκατομμύριο ευρώ με τη μορφή μπόνους στους Γιρονδίνους και πλέον υπάρχει προφορική συμφωνία για την ολοκλήωση της μεταγραφής. Toν διεθνή Νοτιοκορεατή διεκδίκησαν από το νησί τόσο η Γουλβς όσο και η Φούλαμ. Την προηγούμενη σεζόν ο Χουάνγκ είχε 32 συμμετοχές, με έντεκα γκολ και δυο ασίστ στη Ligue 1, αλλά η ομάδα του υποβιβάστηκε.

