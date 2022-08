Ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τη λειτουργία του κλαμπ δήλωσαν οι φίλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με γκάλοπ που διεξήγαγε η σελίδα «NottinghamForestLive».

Την απόλυτη εμπιστοσύνη και ικανοποίηση του κόσμου της Νότιγχαμ Φόρεστ απολαμβάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως προκύπτει κι από το γκάλοπ που διεξήγαγε το «NottinghamForestLive».

Η πολυπόθητη επιστροφή των Κόκκινων στην Premier League μετά από 23 χρόνια γέμισε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της, πάνω από 1.000 εκ των οποίων κλήθηκαν να δηλώσουν με άριστα το 100 το πόσο ευχαριστημένοι είναι με τον σύλλογο, τον ιδιοκτήτη, τον προπονητή, τις μεταγραφές και άλλους παράγοντες. Και στην περίπτωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο μέσος όρος των απαντήσεων έφτασε το 88%.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν ο μέσος όρος συνολικά για την πορεία του συλλόγου (86%), για τις 13 συνολικά μεταγραφές (86%), για το πόσο φιλόδοξο είναι το κλαμπ (88%), ενώ το «φράγμα» του 90% έσπασε για χάρη του Στιβ Κούπερ, με τον οποίο οι φίλοι της Φόρεστ έχουν ταυτιστεί πλήρως, καθώς και με την ατμόσφαιρα στο «City Ground» (91%).

Αναλυτικά το γράφημα με τα ποσοστά που προέκυψαν από το γκάλοπ:

👀 The results are in from our fan-led survey. #NFFC



Read in full here: https://t.co/Tv0VH2oeq0 pic.twitter.com/rZqLulP7Am