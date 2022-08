Ο Ζερμέιν Ντεφό είναι κι επίσημα μέλος του προπονητικού επιτελείου των τμημάτων υποδομής της Τότεναμ, με τον θρύλο της ομάδας να επιστρέφει στο κλαμπ μετά από 8 χρόνια.

Αποσύρθηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες, φροντίζοντας ως τελευταία ομάδα της καριέρας του να καταγραφεί η Σάντερλαντ, στην οποία είχε βρεθεί και από το 2015 έως το 2017.

Βέβαια, ουδείς στις «μαυρόγατες» περίμενε από τον Ντεφό να ρίξει τους τίτλους τέλους τον Μάρτιο, ωστόσο, ο βετεράνος επιθετικός το αποφάσισε και πλέον θα υπηρετήσει το ποδόσφαιρο και την ιδιαίτερη για την καρδιά του, Τότεναμ, από άλλο πόστο.

Το πρωί της Παρασκευής η λονδρέζικη ομάδα τον ανακοίνωσε ως νέο μέλος του προπονητικού επιτελείου των τμημάτων υποδομής. Ο Ντεφό στην ποδοσφαιρική του καριέρα με τη φανέλα της Τότεναμ σε 332 εμφανίσεις, είχε σκοράρει 124 φορές και είχε αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς το 2004.

We are delighted to announce that Jermain Defoe has returned to the Club as a member of our Academy coaching staff and Club Ambassador.



Welcome back, @IAmJermainDefoe 💙