Τεν Χαγκ: «Στην επίθεση θα παίζει κυρίως ο Έρικσεν»! (vid)

Ο Έρικ Τεν Χαγκ προορίζει τον Κρίστιαν Έρικσεν για την επίθεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μόνο τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό δεν ήταν η τοποθέτηση του Δανού εκεί, στην πρεμιέρα με την Μπράιτον!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρισκόταν στον πάγκο στην έναρξη της αναμέτρησης με τους «γλάρους» το μεσημέρι της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ» και ο Έρικ Τεν Χαγκ αποφάσισε να βάλει τον Κρίστιαν Έρικσεν στην κορυφή, με τους Ράσφορντ και Σάντσο στις πλευρές για βοήθεια.

Ο Μπρούνο Φερνάντες βρισκόταν πιο πίσω με τους Φρεντ και ΜακΤόμινεϊ, ωστόσο, το θέμα της τοποθέτησης του Έρικσεν στην γραμμή κρούσης δεν ήταν τυχαίο.

«Θα μπορεί να παίζει εκεί ο Μπρούνο, όμως, τις περισσότερες φορές θα βρίσκεται στην επίθεση ο Έρικσεν καθώς το έχει κάνει και στο παρελθόν και μπορεί να παίξει τον ρόλο» είπε ο κόουτς της Γιουνάιτεντ.

🗣 "As a striker, it can be Bruno, but most of the times it will be Christian Eriksen."



Erik ten Hag reveals that Christian Eriksen is most likely to play the Cristiano Ronaldo position pic.twitter.com/G1B3OQr6P4