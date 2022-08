Κανείς στη μεγάλη περιοχή, μαζική «έφοδος» τη στιγμή της εκτέλεσης, αλλά... μια τρύπα στο νερό από τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ και την περίεργη κομπίνα που επιχείρησαν.

Μια διαφορετική προσέγγιση σε εκτέλεση κόρνερ δοκίμασαν οι παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, δίχως, όμως, επιτυχία.

Στο 73' του ματς κόντρα στη Νιούκαστλ και με το σκορ στο 1-0, οι Κόκκινοι κέρδισαν το κόρνερ από αριστερά και επιχείρησαν μια περίεργη κομπίνα που δεν βλέπουμε συχνά στην Premier League και γενικότερα.

Όλοι οι παίκτες του Στιβ Κούπερ παρέμεναν εκτός της μεγάλης περιοχής, την οποία είχαν γεμίσει στις θέσεις τους μόνο οι γηπεδούχοι. Τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως, έκαναν μαζική «έφοδο» στα καρέ με σκοπό να αιφνιδιάσουν τον Πόουπ και τους αμυνόμενούς του, μια τακτική που, όμως, δεν είχε το παραμικρό αποτέλεσμα αφού το χτύπημα δεν ήταν καλό και η μπάλα έφτασε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στα χέρια του Βρετανού κίπερ.

