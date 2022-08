Ο Ντάργουιν Νούνιες έδειξε πως είναι... mentality monster και αυτό κράτησε ίσως περισσότερο και από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά το 2-2 της Λίβερπουλ με την Φούλαμ στο Λονδίνο.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός έκανε ντεμπούτο στην Premier League με αλλαγή στο ματς του Craven Cottage το μεσημέρι του Σαββάτου και βοήθησε με γκολ και ασίστ για να μη χαθεί τελείως το παιχνίδι για τους «κόκκινους» στην έναρξη του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως και πριν από μια εβδομάδα στο Λέστερ στο ματς του Community Shield, έτσι και τώρα ο Νούνιες μπαίνει σε ματς από τον πάγκο και βρίσκει δίχτυα, για να γίνει ο δεύτερος την τρέχουσα χιλιετία που σκοράρει με την κόκκινη φανέλα στα δυο πρώτα επίσημα ματς μετά τον Ντάνιελ Στάριτζ.

Όχι ότι και ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε βοηθήσει μέχρι εκείνο το σημείο, ωστόσο, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο που βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ στο εναρκτήριο ματς των Κυπελλούχων στη νέα Premier League ήταν αδύναμος και ανήμπορος για να προσφέρει σημαντικά. Και όταν πλέον στο 51ο λεπτό ο Ντάργουιν Νούνιες πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, έγινε εμφανέστατη η διαφορά.

Ο τρόπος που έπρεπε η άμυνα της Φούλαμ να προσέξει πολύ περισσότερο τον 22χρονο, να υπολογίσει τις κινήσεις του, να τα βάλει με το δυνατό κορμί του και ν' ανησυχήσει μέχρι να καταλάβει τι ακριβώς είναι ικανός να κάνει ο Ουρουγουανός.

Darwin Núñez had more touches in the opp. box (7), more shots (4) and more shots on target (3) than any other player against Fulham.



He only came on in the 51st minute. 😅 pic.twitter.com/WwNqwla3Fp