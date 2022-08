Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε φανέλα βασικού από τον Γιούργκεν Κλοπ στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Φούλαμ και η πρεμιέρα... του πηγαίνει πολύ, βάζοντας στόχο το 6x6.

Ο Αιγύπτιος με τη φόρα και τη χαρά από την επέκταση του συμβολαίου του με τους «κόκκινους» κάνει εκκίνηση στο νέο πρωτάθλημα της Premier League όντας φυσικά στο αρχικό σχήμα για την αναμέτρηση με την Φούλαμ στο Λονδίνο.

Αυτή τη στιγμή, από καταβολής Premier, ο «Φαραώ» είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε πέντε διαδοχικές πρεμιέρες του πρωταθλήματος, μετρώντας 7 τέρματα σε αυτό το σερί.

Οι Γουότφορντ, Γουέστ Χαμ και Νόριτς μέχρι το 2019-2020 τον είδαν να σκοράρει από μια φορά, η Λιντς του 2020 δέχθηκε χατ-τρικ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ, το 2021 τα «καναρίνια» του άνοιξαν... ξανά την όρεξη, με αποτέλεσμα να πάρει και το Golden Boot με 23 γκολ (μαζί με τον Σον).

Mohamed Salah is the only player in Premier League history to score on the opening weekend of five consecutive seasons:



⚽️ vs. Watford

⚽️ vs. West Ham

⚽️ vs. Norwich

⚽️⚽️⚽️ vs. Leeds

⚽️ vs. Norwich



Watch out, Fulham. 🥵 pic.twitter.com/fELDDEgp4y