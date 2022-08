Στο «σπίτι» του θα μείνει ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα, καθώς υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με την Τσέλσι μέχρι το καλοκαίρι του 2024!

H... ανατροπή ολοκληρώθηκε. Ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα έκλεισε τα αυτιά του στο κάλεσμα της Μπαρτσελόνα, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και θα παραμείνει στην Τσέλσι, τουλάχιστον, μέχρι το καλοκάιρι του 2024! Ο Ισπανός μπακ έφτασε κοντά στη μετακόμιση του στο «Καμπ Νόου» αλλά εν τέλει αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι του.

Your captain. Azpi is here to stay! 👊