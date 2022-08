Δεν το... κουνάει από την Τσέλσι ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα, ο οποίος αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Μπλε έως το 2024 αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τη Μπαρτσελόνα.

Ανατροπή και... παραμονή στο Νησί. Παρά τις αφόρητες πιέσεις από πλευράς Μπαρτσελόνα και την αρχική επιθυμία του Αθπιλικουέτα να μετακομίσει στη Βαρκελώνη, τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και ο Ισπανός ετοιμάζεται να ανανεώσει με την Τσέλσι!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ισπανία και Αγγλία, οι Μπλε κατάφεραν να πείσουν τον αρχηγό τους να παραμείνει στο Λονδίνο και να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην Premier League μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Μια εξέλιξη που πριν από μερικές εβδομάδες φάνταζε απίθανη από τη στιγμή που ο «Αθπι» ήθελε μόνο... Μπάρτσα, πράγμα που είχε καταστήσει σαφές και στα δυο κλαμπ. Οι συνθήκες ωστόσο άλλαξαν, με την Τσέλσι να ολοκληρώνει τη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους που αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες.

César Azpilicueta will not join Barça and he’s set to extend his contract with Chelsea until June 2024, as per @gerardromero - deal in place with Thomas Tuchel who wanted to keep Azpi. 🚨🔵 #CFC



