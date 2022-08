Αυτό το «πολυβόλο» που έχει ήδη αποδείξει την τρομερή σχέση του με το γκολ και τώρα μετακόμισε στην Premier League, δηλώνει ότι ακόμα μπορεί να βελτιώσει τα πάντα στο παιχνίδι του!

Ο Νορβηγός αστέρας μετακινήθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Μάντσεστερ Σίτι για να κάνει πανίσχυρη την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα και το θέμα της εξέλιξής του, μόνο τρομακτικό μπορεί να χαρακτηριστεί για κάθε αντίπαλο των «πολιτών».

«Όλα είναι θέμα εξέλιξης... Ακόμα μπορώ να βελτιώσω τα πάντα. Θέλω να βγάλω το καλύτερο στο γήπεδο. Είμαι ακόμα 22 και θέλω να εξελιχθώ. Αν θεωρεί κάποιος ότι είμαι καλός κάπου, μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος» είπε ο Χάαλαντ.

Erling Haaland on what he can improve on: “Everything, man. Everything. I can get better at everything…” [via @footballdaily]pic.twitter.com/0LXYZy1lty