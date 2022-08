Ο επιθετικός της Άρσεναλ Γκάμπριελ Ζεσούς επιλέχθηκε από το 72,5% των προπονητών της Fantasy Premier League ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς εντάχθηκε στους Gunners από τη Μάντσεστερ Σίτι σε μια συμφωνία 45 εκατομμυρίων λιρών τον περασμένο μήνα και θα είναι το βασικό πρόσωπο στην επίθεσή τους. Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 7 γκολ στην προετοιμασία, συμπεριλαμβανομένου ενός χατ-τρικ στο 6-0 κόντρα στην Σεβίλλη το Σάββατο.

Φαίνεται πως η κοινότητα της Fanstasy Premier League δεν έχασαν την ευκαιρία και αγόρασαν τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι ένας από τους πέντε επιθετικούς που κοστίζουν 8 εκατομμύρια £ αρχικά. Πολύ φθηνότερα δηλαδή από τον Χάρι Κέιν και τον Έρλινγκ Χάαλαντ καθώς και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι 10,5 εκατομμύρια £.

Σχεδόν τα 3/4 των μάνατζερ της FPL στοιχηματίζουν στον 25χρονο που είναι ο πιο δημοφιλής παίκτης, όπως αντίστοιχα στις θέσεις τους οι: Μεντί, Αλεξάντερ Άρνολντ, Μοχάμεντ Σαλάχ. Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ τερμάτισε πέμπτη στην Πρέμιερ Λιγκ την περασμένη σεζόν και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει στο Γιουρόπα Λιγκ.

The most-selected players by position:



🧤 Edouard Mendy - 22.0%

⛔️ Trent Alexander-Arnold - 57.3%

✨ Mo Salah - 59.1%

🎯 Gabriel Jesus - 71.5%



Are any of them *not* in your #FPL squad at the moment? pic.twitter.com/2FiGEe9GNS