Η Γουέστ Χαμ παραχωρεί δανεικό τον Αρτούρ Μαζουακού και ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού βρίσκεται ήδη στην Κωνσταντινούπολη για να υποβληθεί στα ιατρικά τεστ.

Ο αριστερός φουλ μπακ των «σφυριών» αποχωρεί από την Premier League έπειτα από μια εξαετία κατά την οποία βρέθηκε στο Λονδίνο μετά την μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην αγγλική πρωτεύουσα έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα σεζόν θα τον βρει στην Τουρκία και θ' αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπεσίκτας, η οποία θα τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και ήδη η μεταγραφή ολοκληρώνεται σταδιακά με τον παίκτη να υποβάλλεται στα απαραίτητα ιατρικά τεστ.

Το συμβόλαιο του Μαζουακού με την Γουέστ Χαμ ολοκληρώνεται το 2024.

🚨| West Ham United defender Arthur Masuaku has been having a medical in Istanbul ahead of joining Besiktas on a season long loan. pic.twitter.com/WxDyy1AWqu