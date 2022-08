Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδειχνε να μη θέλει και ιδιαίτερα ν' ακούσει πράγματα που... τα θεωρούσε δεδομένα στο πλάνο της Γιουνάιτεντ και δεν έδινε και τόση σημασία σε όσα του έλεγε ο Τεν Χαγκ.

Επέστρεψε πριν από μια εβδομάδα. Το απόγευμα της Κυριακής και δίχως να έχει κάνει προετοιμασία με την υπόλοιπη Γιουνάιτεντ, ο Πορτογάλος πήρε φανέλα βασικού στο φιλικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στο ημίχρονο έγινε αλλαγή και αποχώρησε από το γήπεδο δίχως να καθίσει με την υπόλοιπη ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση του ματς. Τα βίντεο που έρχονται στην επιφάνεια είναι τέτοια που μαρτυρούν ότι ο CR7 δεν έχει και την καλύτερη διάθεση που παραμένει στο Μάντσεστερ μέχρι στιγμής.

Όταν ο Τεν Χαγκ του έδινε οδηγίες είχε τέτοιο ύφος που φανέρωνε ότι άκουγε πράγματα που ήδη είχε καταλάβει ότι έπρεπε να γίνουν και δεν εφαρμόζονταν.

Στον αγωνιστικό χώρο, υπήρξε στιγμή που δεν γυρνούσε καν το σώμα του προς την επίθεση και απλά έδινε τη μπάλα ακόμα κι δεν είχε καν μαρκάρισμα πάνω του...

Doesn’t want to be at club. Leaves ground early. This short video doesn’t look great to be fair. Feels like 2009 again. #MUFC pic.twitter.com/10TjOJnPvo