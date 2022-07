Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και αποχώρησε από το «Ολντ Τράφορντ» πριν την ολοκλήρωση του ματς.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για πρώτη φορά μετά το αίτημα του να πάρει μεταγραφή φόρεσε και πάλι τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φιλική ισοπαλία με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (1-1). Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως οι σχέσεις των δυο πλευρών έχουν «αναθερμανθεί» πλήρως.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ απέρυσε τον «CR7» στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Ισπανούς και έβαλε στη θέση του τον νεαρό Ντιαλό, ο οποίος μάλιστα άνοιξε το σκορ. Ο Πορτογάλος σταρ προέβη σε μια κίνηση που συζητείται στα Social Media, καθώς αποχώρησε από το «Ολντ Τράφορντ» πριν την ολοκλήρωση του ματς. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα μέχρι στιγμής η πλευρά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει απαντήσει αν ο Ρονάλντο είχε άδεια από το κλαμπ και τον Τεν Χαγκ για να αποχωρήσει νωρίτερα.

