Τα πορτραίτα των Βαγγέλη και Μιλτιάδη Μαρινάκη από βρετανίδα σκιτσογράφο

Σκιτσογράφος που προφανώς είναι φίλη της Νότιγχαμ Φόρεστ σχεδίασε τα πορτραίτα του ισχυρού άνδρα του club και του γιου του.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο εξέφρασε η σκιτσογράφος με το καλλιτεχνικό όνομα Becci και που προφανώς υποστηρίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τα συναισθήματά της και τον Βαγγέλη και Μιλτιάδη Μαρινάκη, καθώς σχεδίασε τα πορτραίτα τους.



Μάλιστα για τη δημιουργία της απεκόμισε πολλά θετικά σχόλια στα social media.

Pencil Portrait #3 Evangelos Marinakis @mil7iadis @NFFC Felt right on the day the CG Plans got approved- Father and Son were the perfect choice!

Series of #NFFC Portraits ❤️🌳⚽️ #Pencildrawing @OlympiacosFC #Art #inspiration #NFFCowner #NFFClegend #fatherson pic.twitter.com/DGVybw6zDK