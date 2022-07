Ο «εκλεκτός» του Πεπ Γκουαρδιόλα για την θέση του αριστερού μπακ, Μαρκ Κουκουρέγια κατέθεσε αίτημα μεταγραφής στην Μπράιτον πιέζοντάς την να συναινέσει στην μετακίνησή τους στους «πολίτες».

Η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να πιέζει την Μπράιτον ώστε οι «γλάροι» να συναινέσουν για την μετακίνηση του Μαρκ Κουκουρέγια στους «πολίτες». Η πλευρά της Μπράιτον ζητά «ακατέβατα» 60 εκατομμύρια ευρώ για να αποδεσμεύσει τον 24χρονο αριστερό μπακ, χρήματα που έως αυτή την στιγμή δεν δείχουν διατεθειμένοι να προσφέρουν οι Γαλάζιοι του Μάντσεστερ.

Σε μία κίνηση πίεσης προς την ομάδα του μάλιστα ο Κουκουρέγια κατέθεσε αίτημα μεταγραφής, επιστρατεύοντας όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να πραγματοποιηθεί το ντιλ, που πάντως φαίνεται δύσκολο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Κουκουρέγια βρίσκεται μόλις μία σεζόν στο «ΑΜΕΧ», όμως δικαίως έχει βάλει το όνομά του στις συζητήσεις για τους καλύτερους πλάγιους αμυντικούς του πρωταθλήματος. Το συμβόλαιό του με τους «γλάρους» έχει ισχύ μέχρι το 2026, κάτι που δυσχαιρένει την διαπραγματευτική ισχύ της Σίτι που χρειάζεται έναν πλάγιο μπακ μετά την παραχώρηση του Ζιντσένκο στην Άρσεναλ.

Marc Cucurella has just handed in a transfer request at Brighton. No agreement between Manchester City and Brighton on the price, negotiations are difficult but still ongoing. 🚨🔵 #MCFC



Final decision on clubs side expected soon as there's still a big gap in valuations. pic.twitter.com/0pxYdC6zJc