Ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς το περιφερειακό συμβούλιο του Ράσκλιφ ενέκρινε τα σχέδια που κατέθεσε η διοίκηση του κλαμπ για την ανακατασκευή του «City Ground»! Οι τοπικές αρχές έδωσαν την έγκριση τους για να πρωχωρήσουν οι εργασίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανακατασκευή της εξέδρας «Peter Taylor Stand», χάρη στην οποία η συνολική χωρητικότητα του γηπέδου θα αυξηθεί από 30.445 θέσεις σε 35.000.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του πρότζεκτ το γήπεδο χρειάζεται 15 μήνες για να πάρει την τελική του μορφή και συνεπώς αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος της σεζόν 2023/24. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το «Athletic» το μπάτζετ για την ανακατασκευή αναμένεται να φτάσει περίπου στις 100 εκατομμύρια λίρες. Το «nottinghampost» υποστηρίζει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει ξοδέψει ήδη περισσότερα από 2 εκατομμύρια λίρες που σχετίζονται άμεσα με τα σχέδια και έχει δεσμευτεί για το έργο καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. H επένδυση θα μπορούσε να ωφελήσει το κλαμπμε ένα ποσό κοντά στις 800 εκατομμύρια λίρες!

